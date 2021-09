Angelo d' Orsi | La mia Torino riscopre la gioia di essere comunità accogliente

(Di martedì 28 settembre 2021) Se lo aspettava di 'piacere a tutti', come ha titolato un grande quotidiano nazionale? No, francamente no. Ho portato una ventata di novità nella discussione politica, un po' fuori dagli schemi, che ...

Torino al voto: a che punto siamo con la campagna elettorale? MicroMega l'ha chiesto a un candidato rivelazione di questi giorni,d', fino a ieri storico e accademico, oggi aspirante sindaco indipendente con la coalizione Sinistra in Comune. "La campagna per le amministrative di Torino è in crescendo - sostiene - Fino ...... mentre lancia segnali verso l estrema sinistra di Rifondazione e Potere al Popolo, che candidano lo storico. Nel frattempo, si allungano ombre sulla città. Tutti i candidati sono per ...Lontano dai riflettori dei media, scopriamo cosa succede nella sinistra torinese. Iniziamo da Angelo d’Orsi, candidato da una coalizione che va da Rifondazione comunista a Potere al Popolo e unisce 8 ...di Rossella Guadagnini "La campagna per le amministrative di Torino è in crescendo. Fino a pochi giorni fa i media locali ci hanno quasi ignorato: sono state le dichiarazioni di alcuni personaggi, cit ...