Traffico Roma del 27-09-2021 ore 18 | 30

(Di lunedì 27 settembre 2021) Luceverdeuna sera a ben trovati in redazione Sonia cerquetani molti incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente difficoltà di transito via Nomentana altezza via San Nazzaro incidente concludi in via Collatina incrocio con via Renato Birolli e poi su via Acqua Bullicante nei pressi di via della vedova difficoltà di transito sempre causa di un incidente su via Laurentina altezza via Acqua Acetosa Ostiense lavori da oggi sulla via Flaminia restringimento di carreggiata all’altezza del Raccordo Anulare verso il centro inevitabili i disagi e forti rallentamenti anche sulle due carreggiate del raccordo siamo sul raccordo anulare Code in carreggiata interna tra Bufalotta e lo svincolo A24 e tre a CasilinaSud intense rallentaanche in carreggiata esterna tra ...