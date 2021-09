Torna in presenza 'Artigiano in fiera', dal 4 al 12 dicembre a Fieramilano (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) - Ge.Fi.-Gestione Fiere Spa annuncia il ritorno di 'Artigiano in fiera', da sabato 4 a domenica 12 dicembre, a fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00. Punto di riferimento per la valorizzazione dell'artigianato italiano e internazionale, la campionaria delle arti e dei mestieri per la venticinquesima volta tornerà ad appassionare con tutta la sua carica di positività, bellezza e bontà. 'Artigiano in fiera: Finalmente!' è il claim che caratterizzerà la campagna di comunicazione dell'evento (outdoor, stampa, radio, tv, web, social) con il chiaro obiettivo di sottolineare il ritorno della manifestazione B2C più partecipata e amata dal pubblico italiano. “Ripartiamo sempre - spiega il presidente di Ge.Fi.-Gestione Fiere Spa, Antonio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) - Ge.Fi.-Gestione Fiere Spa annuncia il ritorno di 'in', da sabato 4 a domenica 12, amilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00. Punto di riferimento per la valorizzazione dell'artigianato italiano e internazionale, la campionaria delle arti e dei mestieri per la venticinquesima volta tornerà ad appassionare con tutta la sua carica di positività, bellezza e bontà. 'in: Finalmente!' è il claim che caratterizzerà la campagna di comunicazione dell'evento (outdoor, stampa, radio, tv, web, social) con il chiaro obiettivo di sottolineare il ritorno della manifestazione B2C più partecipata e amata dal pubblico italiano. “Ripartiamo sempre - spiega il presidente di Ge.Fi.-Gestione Fiere Spa, Antonio ...

