The Elder Scrolls V Skyrim ha una mod che vi consente di giocare nei panni di The Witcher

The Elder Scrolls V: Skyrim e The Witcher uniscono le loro forze in questa interessante mod che introduce i Witcher come razza giocabile in Skyrim. Sebbene il gioco compirà dieci anni a novembre, Skyrim vanta ancora una prolifica community di modder che continua ad aggiungere al gioco o reinventarlo completamente. Nell'ambientazione del gioco di CD Projekt RED, i Witcher sono mutanti che hanno alterato i loro corpi per essere più veloci e più forti degli umani ordinari per combattere i mostri che abitano il mondo. Queste abilità sovrumane vengono trasferite nella nuova mod a Skyrim, dove la razza Witcher ha diversi miglioramenti che le conferiscono un vantaggio rispetto alle razze giocabili nella versione base del

Ultime Notizie dalla rete : The Elder Skyrim: ora potete giocare come un Witcher I modder non finiscono mai di stupire . Soprattutto se il gioco in questione è The Elder Scrolls V: Skyrim. Il gioco di ruolo open world di Bethesda, infatti, è sicuramente uno dei più chiacchierati e dei più giocati ancora oggi, a distanza di ben 10 anni dall'uscita. In attesa ...

Skyrim, com'è invecchiata l'IA? Non bene (e ci sono le prove) Le sorprese nascoste in The Elder Scrolls V Skyrim non accennano a diminuire nemmeno a quasi dieci anni dall'uscita, che si tratti di bug, glitch o dettagli rimasti inosservati. In attesa di un sesto capitolo ancora privo ...

The Elder Scrolls Online: il DLAA in azione sul gioco iCrewPlay.com Skyrim: ora potete giocare come un Witcher Avete sempre trovato similitudini tra The Witcher e Skyrim? Questa mod che unisce i due universi potrebbe fare proprio al caso vostro.

The Elder Scrolls Online: il DLAA in azione sul gioco The Elder Scrolls Online è un titolo parecchio conosciuto tra gli amanti degli MMO, anche se tra poco andrà a scontrarsi con nuovi e feroci concorrenti, tra cui sicuramente spicca il nuovissimo New Wo ...

