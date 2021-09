“Sono mamma” È nato il primo figlio dell’attrice e del calciatore | “Piango di gioia”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 settembre 2021) La notizia è arrivata sui social poco fa. A darla è la neo, al settimo cielo. Le sue sensazioni affidate a un lungo post su instagram in cui racconta gioie e difficoltà. “L’amore della mia vita (insieme a suo padre) èieri 26/09/21 alle 18,36 pesa 3,5kg per 52cm ed ha un torace che pare avesse fatto palestra dentro la mia pancia per 9 mesi. Edoardo, il mio capolavoro. Si è fatto aspettare perché èdi 41 settimane +3..ritardatario come suo padre a cui somiglia in modo assurdo! Parto naturale doloroso e faticoso come tutti i parti di questo mondo”. “… per la serie “donna partorirai con dolore” non è una frase tanto per dire… è proprio così! Ma che passi tutto subito dopo è altrettanto vero..grazie a Dio! Ho scoperto una cosa nuova di me con l’esperienza del parto… pensavo che nel dolore sarei stata di una volgarità ...