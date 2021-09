Quando il duo Salvini-Morisi twittava "La droga è morte. Viva la VITA!" (Di lunedì 27 settembre 2021) Zona San Donato, periferia di Bologna. È una fredda serata invernale di metà gennaio 2020. La campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna è alle battute finali. La Lega le prova tutte per ribaltare i sondaggi che danno una vittoria certa al governatore uscente di Centrosinistra, Stefano Bonaccini. Matteo Salvini suona il campanello di una famiglia di tunisini in via Deledda, nel quartiere del Pilastro, noto per le case popolari e la varietà multietnica dei suoi abitanti. Dentro quella casa vivono, a detta dello staff del senatore, persone legate al traffico di droga. “Scusi, lei spaccia?”, la domanda dell’ex ministro dell’Interno risuona attraverso il citofono. Davanti alle telecamere e ai giornalisti. Il blitz del capitano fu rilanciato a reti unificate dalla Bestia, la struttura che sta dietro alla comunicazione social del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Zona San Donato, periferia di Bologna. È una fredda serata invernale di metà gennaio 2020. La campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna è alle battute finali. La Lega le prova tutte per ribaltare i sondaggi che danno una vittoria certa al governatore uscente di Centrosinistra, Stefano Bonaccini. Matteosuona il campanello di una famiglia di tunisini in via Deledda, nel quartiere del Pilastro, noto per le case popolari e la varietà multietnica dei suoi abitanti. Dentro quella casa vivono, a detta dello staff del senatore, persone legate al traffico di. “Scusi, lei spaccia?”, la domanda dell’ex ministro dell’Interno risuona attraverso il citofono. Davanti alle telecamere e ai giornalisti. Il blitz del capitano fu rilanciato a reti unificate dalla Bestia, la struttura che sta dietro alla comunicazione social del ...

Advertising

kitersan : Ma allora, come mai lui è ancora vivo? Quando il duo Salvini-Morisi twittava 'La droga è morte. Viva la VITA!' - HuffPostItalia : Quando il duo Salvini-Morisi twittava 'La droga è morte. Viva la VITA!' - larcisiciliano : ??200 miliardi non sono poi così tanti e non possono certo supplire a tutto ciò che non ci siamo dati; quanto meno… - GiCivi : RT @fabiogeda: Quando dieci anni fa io ed Enaiatollah pensavamo di fondare un duo progressive-rock italo-afghano. (O una cover band degli @… - BaldiniCastoldi : RT @fabiogeda: Quando dieci anni fa io ed Enaiatollah pensavamo di fondare un duo progressive-rock italo-afghano. (O una cover band degli @… -