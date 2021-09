Juventus | Di Canio | «Dybala fragile | piange per cose normali per un atleta»

(Di lunedì 27 settembre 2021) Paolo Di, ex attaccante ed ora opinionista sportivo, ha parlato così di Paulo: ecco le sue dichiarazioni Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Diha parlato così di Paulo, infortunatosi nel match tra Juve e Sampdoria. Le sue dichiarazioni. QUANTO MANCHERA’ ALLA JUVE – «In questo momento soprattutto. Vedere un ragazzo così sensibile ci fa piacere, però mi faccio delle domande. Sbagliò il rigore con la Lazio e si buttò a terra. Mi dà l’idea della fragilità, perchéperper un. Ci sarà un motivo che per tre anni è sempre stato in uscita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

