Islanda, perché è un abbaglio il record (sfiorato) di donne in Parlamento (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set – “E’ il primo Paese in Europa con più donne che uomini in Parlamento”. Il risultato delle elezioni in Islanda, con la maggioranza parlamentare al femminile data per certa fino a poche ore fa, aveva provocato un’immediata ondata di entusiasmo mediatica. Stando infatti alle proiezioni di ieri sera, 33 dei 63 seggi (53%) dell’Althingi (struttura unicamerale), se l’erano aggiudicati le donne. Grandi progressi di una piccola nazione che oltre ad offrire lo stesso congedo parentale a uomini e donne, vanta una legge sulla parità di retribuzione datata addirittura 1961. Prendere appunti e prendere esempio, tuonava la stampa italiana. Gli islandesi hanno sbagliato a contare Poi d’un tratto la doccia fredda: a Reykjavik hanno sbagliato a contare, la maggioranza al femminile non c’è. Tutto ribaltato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set – “E’ il primo Paese in Europa con piùche uomini in”. Il risultato delle elezioni in, con la maggioranza parlamentare al femminile data per certa fino a poche ore fa, aveva provocato un’immediata ondata di entusiasmo mediatica. Stando infatti alle proiezioni di ieri sera, 33 dei 63 seggi (53%) dell’Althingi (struttura unicamerale), se l’erano aggiudicati le. Grandi progressi di una piccola nazione che oltre ad offrire lo stesso congedo parentale a uomini e, vanta una legge sulla parità di retribuzione datata addirittura 1961. Prendere appunti e prendere esempio, tuonava la stampa italiana. Gli islandesi hanno sbagliato a contare Poi d’un tratto la doccia fredda: a Reykjavik hanno sbagliato a contare, la maggioranza al femminile non c’è. Tutto ribaltato ...

SkyTG24 : Sarà composto per la maggioranza da donne il nuovo parlamento in #Islanda, dato significativo anche perché finora n… - mbbelluco : RT @MariaLatella: sembrava una prima volta assoluta. Ma il riconteggio dei voti ha ridimensionato la novità del Parlamento in Islanda. Non… - f_bartoloni : @terminologia Peccato perché l'Islanda in islandese ha molti bellissimi nomi poetici: Fjalladrottning (regina della… - quartobloccoRo : Perche' non sono nato in islanda - St4tlerWaldorf : Tutti a fare i paragoni con l' #islanda! Ma lo capite che non si possono fare perchè hanno una densità abitativa m… -

Ultime Notizie dalla rete : Islanda perché Arriva il rifugio di montagna pieghevole, costa niente ed è ecologico e bellissimo ...li (che significa "rifugio" in islandese) e si trova proprio in Islanda. Le immagini, per quanto ...di costruire un rifugio montano di questo tipo è venuta ai progettisti di Utopia Arkitekter sia perché ...

Svizzera, approvati i matrimoni gay: il referendum passa con il 64 % dei 'sì' ... Tyra e le altre star: quando la maternità è surrogata Un matrimonio gay celebrato in Islanda (Ipa) ... Secondo la donna, per il benessere dei bambini 'oggi è un ' giorno nero '', perché i piccoli 'ora ...

Volo Malta - Catania, passeggera arrestata perché non indossa la mascherina Corriere della Sera ...li (che significa "rifugio" in islandese) e si trova proprio in. Le immagini, per quanto ...di costruire un rifugio montano di questo tipo è venuta ai progettisti di Utopia Arkitekter sia...... Tyra e le altre star: quando la maternità è surrogata Un matrimonio gay celebrato in(Ipa) ... Secondo la donna, per il benessere dei bambini 'oggi è un ' giorno nero '',i piccoli 'ora ...