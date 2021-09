Indagine della Corte dei Conti sui Centri per l’impiego. Servono modifiche e l’Anpal è inadeguata. Ma 352mila persone hanno trovato lavoro passando per il Reddito di cittadinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) “Nel nostro Paese esistono eterogenei assetti organizzativi, con approcci, metodologie e sistemi informativi diversificati e sovente non dialoganti tra di loro”. È quanto emerge dall’Indagine sul “Funzionamento dei Centri per l’impiego nell’ottica dello sviluppo del mercato del lavoro” condotta dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti (qui la nota). Per la Corte dei Conti è, invece, “essenziale una definizione chiara di misure, interventi e regole che, pur consentendo il dovuto margine di flessibilità richiesto dalle specificità territoriali, analizzate nella relazione secondo i diversi profili di utenza, sia coordinata dal livello centrale, al fine di assicurare sia una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 settembre 2021) “Nel nostro Paese esistono eterogenei assetti organizzativi, con approcci, metodologie e sistemi informativi diversificati e sovente non dialoganti tra di loro”. È quanto emerge dall’sul “Funzionamento deipernell’ottica dello sviluppo del mercato del” condotta dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Statodei(qui la nota). Per ladeiè, invece, “essenziale una definizione chiara di misure, interventi e regole che, pur consentendo il dovuto margine di flessibilità richiesto dalle specificità territoriali, analizzate nella relazione secondo i diversi profili di utenza, sia coordinata dal livello centrale, al fine di assicurare sia una ...

