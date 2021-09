Gli elettori ci sono | il partito no | i sovranisti di Afd reggono ma il movimento è spaccato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 27 settembre 2021) Berlino, 27 set – Poteva andare molto peggio. E invece, alle elezioni nazionali, idell’Afd hanno portato a casa un 10,3% dei voti. Certo, abbiamo comunque a che fare con un calo (-2,3%) rispetto alla vincente tornata del 2017, dove Alternativa per la Germania si era laureata terza forza della nazione con un lusinghiero 12,6%. Tanto più che adesso l’Afd è scivolata al quinto posto, sorpassata da verdi e liberali. Ma, viste le premesse, rimanere in doppia cifra è stata una sorta di piccolo miracolo. Una frattura profonda Questo piccolo miracolo prova che l’elettorato dell’Afd c’è e resiste: è un voto di struttura, e non un aleatorio voto di protesta, come i media mainstream avevano provato a far credere. Questa è senz’altro una buona notizia. La cattiva è che ilnaviga in pessime acque, e non sarà facile mantenere queste ...