Germania: la Spd vince le elezioni con il 25,7%. Cdu - Csu (ai minimi storici) si ferma al 24,1%. Flop della Linke: sotto al 5% (Di lunedì 27 settembre 2021) Risultato ufficiale provvisorio: al terzo posto i Verdi, al 14,8%, poi liberali all'11,5%. Quindi non c'è ancora una chiara maggioranza e il governo dipenderà dalle scelte di questi due ultimi partiti.

