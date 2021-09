Francesca Cipriani riceve un messaggio dal fidanzato al GF Vip | la reazione è spropositata – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 27 settembre 2021), proprio in queste ore, ha ricevuto unesterno da parte delAlessandro Rossi, accorso dietro le mura della Casa del Grande Fratello Vip per darle sostegno.undalal GF Vip “Ti amo amore, per tutta l’eternità”, ha urlato Alessandro. Ladi, francamente,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.