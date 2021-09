Filosofia negli istituti tecnici | Bianchi prepara la riforma | “Dovrebbe essere pronta prima dell’estate”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il Ministrovuole piùnelle scuole. Tanto che prevede di portarla, un terreno certo non fertile per un indirizzo del genere ma che, nella visione di Patrizio, andrebbe a completare la formazione degli studenti che andranno in futuro a occupare posizioni importanti nella nel settore tecnico. L'articolo .