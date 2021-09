Covid, news. Oggi vertice Cts. Attesa decisione governo su limiti capienza eventi. LIVE (Di lunedì 27 settembre 2021) Si apre la settimana intensa per Palazzo Chigi, impegnato a rivedere i limiti di capienza per i luoghi "nei quali si svolge attività culturale, sportiva, sociale e ricreativa". La terza dose del vaccino anti-Covid: non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari, dice Brusaferro. Lamorgese definisce "gravissime" le affermazioni della vicequestore Schilirò intervenuta a una manifestazione contro il Green pass Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 settembre 2021) Si apre la settimana intensa per Palazzo Chigi, impegnato a rivedere idiper i luoghi "nei quali si svolge attività culturale, sportiva, sociale e ricreativa". La terza dose del vaccino anti-: non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari, dice Brusaferro. Lamorgese definisce "gravissime" le affermazioni della vicequestore Schilirò intervenuta a una manifestazione contro il Green pass

LaStampa : Allarme dei chirurghi: 400 mila interventi rinviati per il Covid - repubblica : Lavoro agile, gaffe social della Pa: 'Covid alibi per non fare nulla'. Contro Brunetta pure la ministra Dadone [di… - ladyonorato : Notizia nascosta dai tg del giorno: Covid, medico vaccinato muore a 35 anni - Corrado95865994 : RT @tempoweb: Il sorpasso è arrivato. Più ricoverati e morti tra gli over 80 vaccinati che fra i non vaccinati #covid #vaccino #greenpass #… - VINCENZOMALANDR : RT @zevunderskin: Ultraottantenni: più ricoverati e morti di Covid fra i vaccinati completi che fra i non vaccinati - Il Tempo https://t.co… -