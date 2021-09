Covid, in Lombardia 4 decessi e 136 contagi: 11 a Bergamo (Di lunedì 27 settembre 2021) A fronte di 14.562 tamponi effettuati, sono 136 i nuovi positivi (0,9%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 14.562, totale complessivo: 14.841.134 – i nuovi casi positivi: 136 – in terapia intensiva: 62 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 389 (+10) – i decessi, totale complessivo: 34.026 (+4) I nuovi casi per provincia: Milano: 64 di cui 31 a Milano città; Bergamo: 11; Brescia: 10; Como: 3; Cremona: 2; Lecco: 1; Lodi: 3; Mantova: 7; Monza e Brianza: 8; Pavia: 2; Sondrio: 12; Varese: 1. Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 settembre 2021) A fronte di 14.562 tamponi effettuati, sono 136 i nuovi positivi (0,9%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 14.562, totale complessivo: 14.841.134 – i nuovi casi positivi: 136 – in terapia intensiva: 62 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 389 (+10) – i, totale complessivo: 34.026 (+4) I nuovi casi per provincia: Milano: 64 di cui 31 a Milano città;: 11; Brescia: 10; Como: 3; Cremona: 2; Lecco: 1; Lodi: 3; Mantova: 7; Monza e Brianza: 8; Pavia: 2; Sondrio: 12; Varese: 1.

