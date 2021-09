Carfagna,Salerno non e’ feudo con diritti solo di amici (Di lunedì 27 settembre 2021) L Il primo affondo arriva sulla questione della capacita’ di spesa delle risorse europee. “Le risorse ci sono, forse per la prima volta dopo tanti anni. Anche se il Sud e’ stato beneficiario di tanti fondi europei, anche di fondi nazionali per la coesione che non sono stati adeguatamente spesi. Sarebbe interessante, anche da questo punto di vista fare un approfondimento sulla Campania, non per puntare il dito contro la Campania, ma per capire, e lo dico da ministro non da competitor elettorale, cosa non ha funzionato qui in Campania sulla spesa dei fondi nazionali per la coesione e dei fondi europei, e provare, invece, a utilizzare queste ingenti risorse che sono arrivate negli anni passati e soprattutto a non sprecare quelle che stanno per arrivare”. Mara Carfagna, ministro del Sud e della Coesione territoriale, e’ a Salerno, ‘territorio’ del ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 27 settembre 2021) L Il primo affondo arriva sulla questione della capacita’ di spesa delle risorse europee. “Le risorse ci sono, forse per la prima volta dopo tanti anni. Anche se il Sud e’ stato beneficiario di tanti fondi europei, anche di fondi nazionali per la coesione che non sono stati adeguatamente spesi. Sarebbe interessante, anche da questo punto di vista fare un approfondimento sulla Campania, non per puntare il dito contro la Campania, ma per capire, e lo dico da ministro non da competitor elettorale, cosa non ha funzionato qui in Campania sulla spesa dei fondi nazionali per la coesione e dei fondi europei, e provare, invece, a utilizzare queste ingenti risorse che sono arrivate negli anni passati e soprattutto a non sprecare quelle che stanno per arrivare”. Mara, ministro del Sud e della Coesione territoriale, e’ a, ‘territorio’ del ...

