Atalanta, Gasperini perde un titolare! (Di lunedì 27 settembre 2021) Come facilmente pronosticabile, l'infortunio di José Palomino costringerà il difensore a saltare il match di Champions League, di mercoledì 29, con lo Young Boys. Per il centrale si tratta di una lesione di primo grado al bicipite femorale, rimediata durante la sfida di campionato contro l'Inter. L'assenza di Palomino peserà in parte nelle scelte di Gasperini che, con ogni probabilità, si affiderà al terzetto difensivo composto da Toloi-Demiral-Djimsiti. POTREBBE INTERESSARTI: Real Madrid, buone notizie: il campione è vicino al rientro! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

