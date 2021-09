Tù Sì Que Vales cala negli ascolti: ecco il programma su Rai 1 che ha tenuto testa allo show di Maria De Filippi (Di domenica 26 settembre 2021) Tù Sì Que Vales è uno dei programmi in onda su Canale 5 che negli anni ha sempre garantito ottimi ascolti alla rete. In passato il programma è riuscito a superare anche i sei milioni di spettatori, sbaragliando quindi la concorrenza. Merito anche del cast, composto da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La prima puntata di questa edizione ha conquistato 4.138.000 spettatori con il 26,99%, vincendo la sfida degli ascolti. Ieri, sabato 25 settembre, c’è stata però un’eccezione: il talent show infatti, pur avendo ottenuto un buon risultato, è stato messo in difficoltà da un programma in onda su Rai 1. La ... Leggi su trashblog (Di domenica 26 settembre 2021) Tù Sì Queè uno dei programmi in onda su Canale 5 cheanni ha sempre garantito ottimialla rete. In passato ilè riuscito a superare anche i sei milioni di spettatori, sbaragliando quindi la concorrenza. Merito anche del cast, composto daDe, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La prima puntata di questa edizione ha conquistato 4.138.000 spettatori con il 26,99%, vincendo la sfida degli. Ieri, sabato 25 settembre, c’è stata però un’eccezione: il talentinfatti, pur avendo otun buon risultato, è stato messo in difficoltà da unin onda su Rai 1. La ...

Advertising

fattoquotidiano : Giulia Stabile da Amici a Tu Si Que Vales intervistata da Claudia Rossi e Andrea Conti - MarioDrones : Giulia è così antipatica che non riesco proprio a guardarla. Quella risata isterica, quella sua inutilità nei progr… - FanFerrante : @RadioSoap2 l'impressione è stata: ieri tu si que vales è stata ancora di più un mix eterogeneo di varietà e talent… - zazoomblog : “Nessuno lo immaginava”. Tu si que vales brutto colpo per Maria De Filippi: si è scoperto poco fa - #“Nessuno… - famigliasimpson : @SAMUELELONGO16 @Mauro23742329 @GiusCandela Amadeus ha iniziato prima e chiuso prima. Per questo hanno inventato la… -