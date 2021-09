Traffico Roma del 26-09-2021 ore 17:30 (Di domenica 26 settembre 2021) Luceverde Roma dei ritrovati in studio Tiziana Raimondi sulla diramazione di Roma nord per un incidente code tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del raccordo anulare attese code poi per Traffico alla barriera di Roma Sud sulla diramazione e proseguendo in direzione del raccordo anulare cuore a partire da Torrenova sulla A12 Roma-civitavecchia si sta in fila in prossimità dei lavori tra Civitavecchia Sud Santa se era verso Roma chiusa via Salaria causa di un mezzo che ha perso il carico all’altezza di Ponte del Grillo nelle due direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare coda tratto in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino via Appia tratti anche su via Pontina da Castel Romano a Castel di Decima in direzione della capitale io lo ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 settembre 2021) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana Raimondi sulla diramazione dinord per un incidente code tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del raccordo anulare attese code poi peralla barriera diSud sulla diramazione e proseguendo in direzione del raccordo anulare cuore a partire da Torrenova sulla A12-civitavecchia si sta in fila in prossimità dei lavori tra Civitavecchia Sud Santa se era versochiusa via Salaria causa di un mezzo che ha perso il carico all’altezza di Ponte del Grillo nelle due direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare coda tratto in carreggiata esterna tra laFiumicino via Appia tratti anche su via Pontina da Castelno a Castel di Decima in direzione della capitale io lo ...

