Svizzera | vince il sì al referendum sui matrimoni omosessuali

(Di domenica 26 settembre 2021) Nonostante l’opposizione politica dell’Svp – l’Unione Democratica di Centro e primo partito svizzero – e di diverse realtà religiose, gli elvetici hanno detto «Sì» alo fra persone. Subito dopo la chiusura delle urne, alle ore 12 di domenica 26 settembre, l’istituto di sondaggi gfs.bern ha dato per certa la sconfitta del fronte contrario all’estensione dell’istituto delo a coppie dello stesso sesso. Secondo le prime proiezioni diffuse dall’Istitut gfs.bern, gli svizzeri hanno approvato ilo civile per tutti’ che apre ilo alle coppiecon il 64% dei voti favorevoli. Risultati definitivi sono a già a disposizione per il canton Glarona, dove il testo è stato approvato con il 61,12% dei voti, e ...

Nonostante l'opposizione politica dell'Svp - l'Unione Democratica di Centro e primo partito svizzero - e di diverse realtà religiose, gli elvetici hanno detto "Sì" al matrimonio fra persone ...Gli svizzeri si apprestano ad approvare il referendum sul diritto al matrimonio civile per le coppie omosessuali . Lo indicano le prime tendenze fornite dall'istituto gfs.bern, poco dopo la chiusura ...Urne aperte in Svizzera per il referendum che è stato ormai definito come quello sul "matrimonio per tutti". Una consultazione elettorale senza quorum che riguarda la modifica al codice civile per int ...