Spalletti: ”Cagliari? Potevamo chiuderla prima, Anguissa è forte ed intelligente” (Di domenica 26 settembre 2021) Spalletti: “Onoriamo sempre la maglia, Potevamo chiuderla prima, Anguissa e’ forte, intelligente e tenerissimo. Ha fatto subito amicizia con tutto il gruppo” Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Cagliari. Queste le sue parole: IL NAPOLI ONORA SEMPRE LA MAGLIA “Ogni volta che indossiamo la maglia del Napoli la dobbiamo onorare. -afferma Spalletti come riportato da NapoliMagazine.Com- Questo e’ l’aspetto negativo. Poi e’ chiaro che dobbiamo chiudere prima le partite. Diciamo pure che abbiamo occupato gli spazi bene. I millesimi e il condominio? Ciro Ferrara ha la villa, non abita in un condominio (sorride, ndr). Ho un bel panorama rispetto alle altre? Dobbiamo ... Leggi su retecalcio (Di domenica 26 settembre 2021): “Onoriamo sempre la maglia,e’e tenerissimo. Ha fatto subito amicizia con tutto il gruppo” Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul. Queste le sue parole: IL NAPOLI ONORA SEMPRE LA MAGLIA “Ogni volta che indossiamo la maglia del Napoli la dobbiamo onorare. -affermacome riportato da NapoliMagazine.Com- Questo e’ l’aspetto negativo. Poi e’ chiaro che dobbiamo chiuderele partite. Diciamo pure che abbiamo occupato gli spazi bene. I millesimi e il condominio? Ciro Ferrara ha la villa, non abita in un condominio (sorride, ndr). Ho un bel panorama rispetto alle altre? Dobbiamo ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Mi aspetto un Cagliari organizzato. Dobbiamo dare il massimo sfruttando ciascuna qualità individuale i… - fanpage : ? Questo Napoli non si ferma più! Gli azzurri a punteggio pieno si riprendono la vetta solitaria della classifica… - Eurosport_IT : NAPOLI SEMPRE PIÙ CAPOLISTA ???? Cagliari KO e sei su sei in campionato per i ragazzi di Spalletti: +2 su Milan e +4… - Ticinonline : Il Napoli vola e fa 6 su 6 #napoli @SerieA - Fantacalcio : Napoli-Cagliari, Spalletti: 'Anguissa è fisicamente impressionante. Sono tutti titolari' -