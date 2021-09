Serie A, il Napoli non si ferma più: battuto il Cagliari 2-0 (Di domenica 26 settembre 2021) Il Napoli non smette più di vincere. Contro il Cagliari dell’ex Mazzarri mette a segno la sesta vittoria consecutiva. Osimhen la apre dopo pochi minuti, dopo i guizzi di Anguissa e Zielinski. Nella ripresa sempre il nigeriano si guadagna un tiro dal dischetto trasformato da Insigne. La partita Il Napoli di Spalletti domina e convince ogni giornata di più. Anche col Cagliari si ripete lo stesso copione visto nelle prime gare: difesa rocciosa, centrocampo perfetto e attacco esplsivo. Ancora un a volta i migliori in campo sono stati Insigne, Anguissa e Osimhen. Quest’ultimo in particolare è ruscito a sbloccare l’incontro dopo pochi minuti: Anguissa lancia Zielisnki, il polacco vede il nigeriano che insacca con sicurezza. Il primo tempo praticamente vede gli azzurri riuscire a occupare ogni zona del campo impedendo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) Ilnon smette più di vincere. Contro ildell’ex Mazzarri mette a segno la sesta vittoria consecutiva. Osimhen la apre dopo pochi minuti, dopo i guizzi di Anguissa e Zielinski. Nella ripresa sempre il nigeriano si guadagna un tiro dal dischetto trasformato da Insigne. La partita Ildi Spalletti domina e convince ogni giornata di più. Anche colsi ripete lo stesso copione visto nelle prime gare: difesa rocciosa, centrocampo perfetto e attacco esplsivo. Ancora un a volta i migliori in campo sono stati Insigne, Anguissa e Osimhen. Quest’ultimo in particolare è ruscito a sbloccare l’incontro dopo pochi minuti: Anguissa lancia Zielisnki, il polacco vede il nigeriano che insacca con sicurezza. Il primo tempo praticamente vede gli azzurri riuscire a occupare ogni zona del campo impedendo ...

