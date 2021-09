Sarri: «Lazio, che derby! Potevamo vincere in maniera più larga» (Di domenica 26 settembre 2021) Maurizio Sarri, al termine del match tra Lazio e Roma, è intervenuto per commentare il risultato e l’andamento della gara Al termine del match tra Lazio e Roma, Maurizio Sarri ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: DERBY – «Il derby è una fatica, c’è tensione anche se cerchi di tenere la squadra tranquilla. L’adrenalina e la gioia sono tante, la sensazione è particolare, non mi aspettavo fosse così». OLIMPIA – «Ero andato sotto la Nord per ringraziare i tifosi e Juan mi ha messo Olimpia sulla spalla, anche questa è un’emozione forte». DIFESA – «Siamo entrati in partita nella maniera giusta, nei primi minuti era bloccato. Poi è chiaro che andati in vantaggio noi è esplosa. Mi dispiace molto aver fatto una grande partita difensiva ma aver preso due gol, i ragazzi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Maurizio, al termine del match trae Roma, è intervenuto per commentare il risultato e l’andamento della gara Al termine del match trae Roma, Maurizioha analizzato la gara ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: DERBY – «Il derby è una fatica, c’è tensione anche se cerchi di tenere la squadra tranquilla. L’adrenalina e la gioia sono tante, la sensazione è particolare, non mi aspettavo fosse così». OLIMPIA – «Ero andato sotto la Nord per ringraziare i tifosi e Juan mi ha messo Olimpia sulla spalla, anche questa è un’emozione forte». DIFESA – «Siamo entrati in partita nellagiusta, nei primi minuti era bloccato. Poi è chiaro che andati in vantaggio noi è esplosa. Mi dispiace molto aver fatto una grande partita difensiva ma aver preso due gol, i ragazzi ...

