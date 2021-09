Rigore sbagliato, mea culpa Bruno Fernandes: “Ho fallito mi prendo mie... (Di domenica 26 settembre 2021) L'errore dal dischetto del portoghese ha impedito al Manchester United di pareggiare nei minuti di recupero la sfida di campionato contro l'Aston Villa Leggi su itasportpress (Di domenica 26 settembre 2021) L'errore dal dischetto del portoghese ha impedito al Manchester United di pareggiare nei minuti di recupero la sfida di campionato contro l'Aston Villa

Advertising

CB_Ignoranza : 5': Inter 1-0 Atalanta 30': Inter 1-1 Atalanta 38': Inter 1-2 Atalanta 71': Inter 2-2 Atalanta 85': rigore sbagliat… - Curtivsj : Ha dovuto fare un post per aver sbagliato un rigore, i tifosi dello United stanno male - il_conte_x : @PeppinInter @FDimarco Un rigore sbagliato,per quanto importante,non può oscurare totalmente la sua prestazione. P… - GiorgioMantelli : RT @FusatoRiccardo: Il rigore sbagliato da Di Marco? Capita e non vale la pena insultare tutto e tutti. Ricordo l'anno scorso quando sbagli… - benny9__5 : RT @Hermandouble7: Un rigore sbagliato,anche se decisivo,non cancella il rispetto che stai dimostrando per questi colori e quanto tu stia o… -