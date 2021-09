Pradé | «Squadra eccezionale | Italiano è entrato nella testa di tutti»

(Di domenica 26 settembre 2021) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese. Le sue parole. Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale viola dopo la vittoria contro l’Udinese VITTORIA – «Voglio ripartire da martedì, quando ho fatto i complimenti alla, perché hanno fatto un primo tempo danon italiana, ma inglese. Siamo stati bravi ad assorbire la sconfitta con l’Inter e oggi l’abbiamo vinta combattendo, la prima gara in cui non siamo stati bellissimi, ma eccezionali sotto il profilo della voglia e del sacrificio, così come piace alla nostra gente. E’ una vittoria particolare perché sofferta».– «Abbiamo giocato contro unamolto fisica e con dei giocatori molto forti. Sono punti veramente importanti e abbiamo ora tempo per ...

