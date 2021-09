Maestra No Vax scrive agli alunni: "Me ne vado per non perdere la mia dignità". È polemica (Di domenica 26 settembre 2021) “Cari alunni, me ne vado per non perdere la mia dignità”. Così una Maestra di una scuola elementare della zona di Mercato Saraceno, nel Cesenate, si è rivolta ai suoi studenti spiegando che, in quanto contraria al Green pass, quest’anno non si siederà in cattedra. A riportare la vicenda è il Corriere di Romagna: la lettera, racconta il quotidiano locale, è stata inviata dall’insegnante sul gruppo Whatsapp dei genitori e ha subito suscitato polemiche. I presidenti degli ordini dei Medici di Forlì e di Rimini hanno definito quella della Maestra una “scelta sbagliata” e il suo messaggio “pessimo”. L’insegnante scrive: “Finché le disposizioni attuali non saranno modificate, io resterò fuori dalla scuola perché non presenterò nessuna certificazione per ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) “Cari, me neper nonla mia”. Così unadi una scuola elementare della zona di Mercato Saraceno, nel Cesenate, si è rivolta ai suoi studenti spiegando che, in quanto contraria al Green pass, quest’anno non si siederà in cattedra. A riportare la vicenda è il Corriere di Romagna: la lettera, racconta il quotidiano locale, è stata inviata dall’insegnante sul gruppo Whatsapp dei genitori e ha subito suscitato polemiche. I presidenti degli ordini dei Medici di Forlì e di Rimini hanno definito quella dellauna “scelta sbata” e il suo messaggio “pessimo”. L’insegnante: “Finché le disposizioni attuali non saranno modificate, io resterò fuori dalla scuola perché non presenterò nessuna certificazione per ...

