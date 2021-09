Lazio-Roma: Zaniolo sostituito fa un gestaccio ai tifosi della Lazio (VIDEO) (Di domenica 26 settembre 2021) Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, il migliore dei suoi nel derby vinto dalla Lazio per 3-2, al minuto 72 è stato sostituito da Mourinho perchè non aveva più, ma una volta uscito dal campo, il classe ’99 si è lasciato andare ad gestaccio nei confronti dei tifosi biancocelesti seduti in tribuna Montemario, gesto che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus, Paratici e il centrocampo giovane nel futuro Leggi su webmagazine24 (Di domenica 26 settembre 2021) Il centrocampistaNicolò, il migliore dei suoi nel derby vinto dallaper 3-2, al minuto 72 è statoda Mourinho perchè non aveva più, ma una volta uscito dal campo, il classe ’99 si è lasciato andare adnei confronti deibiancocelesti seduti in tribuna Montemario, gesto che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus, Paratici e il centrocampo giovane nel futuro

Advertising

MediasetTgcom24 : No Green pass a Roma, sul palco sale una poliziotta: scatta l'azione disciplinare #roma - btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - OfficialASRoma : ?? 'Sport: Capitale di tutti' Oggi alle 15:00 l'iniziativa congiunta di #RomaCares e Fondazione S.S.Lazio 1900 - ANDRYFANE : @Peppe_Nobili @GaianiGiovanni @peakyy17 @FBiasin Il rigore di zaniolo non ci stava, ma il rigore non dato nel 1 tem… - chiaramilanista : @CesareAJr Un mucchio di scemenze -