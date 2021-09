Il fantacalcio 3 0 su blockchain che vale 4 | 3 mld

(Di domenica 26 settembre 2021) ARTICOLO DI CALCIO E FINANZA PUBBLICATO SU IL FOGLIO SPORTIVO Il3.04,3 miliardi. La giapponese Softbank ha infatti guidato un round di finanziamento da 680 milioni di dollari per Sorare, startup francese delconche si basa sull’acquisto e vendita di figurine in formato digitale. NFT, ovverosia Non-fungible Token, è L'articolo

Mettete insieme, NFT, le vecchie figu dell'album Panini, le carte FUT di Fifa,, criptovalute ( Ethereum , in questo caso) e mescolate bene. Il cocktail " piuttosto indigesto ...Il suobasato sulladi Ethereum ha da sempre trovato l'appoggio di un grande pubblico sin dagli inizi. Le copertine dei giornali diventano NFT Vanity Fair Italia ha realizzato ...Cinquanta leggende del calcio in formato Nft. Frutto dell'accordo tra Sorare, piattaforma di fantacalcio con la blockchain e Kosmos, il gruppo di intrattenimento sportivo guidato da Gerard Piqué ...Si tratta di una via di mezzo tra la modalità Ultimate Team di Fifa e il celebre Fantacalcio inventato da Riccardo Albini e lanciato nel 1998 in Italia. All'utente viene data la possibilità di crearsi ...