"Ho ancora i brividi". Asia Argento rivela l'ultima telefonata con Raffaella Carrà (Di domenica 26 settembre 2021) Per la prima volta Asia Argento è stata ospite del programma di Francesca Fialdini nella puntata di oggi 26 settembre di Da noi a ruota libera. L'attrice ha ricordato Raffaella Carrà, rivelando un clamoroso e inedito retroscena. "Un grande regalo averla incontrata, ho i brividi a pensarci e mi fa strano dire era pensando a lei. Fu una delle poche persone che quando usci l'affare di Harvey Weinstein mi telefonò e mi diede tutto il suo sostegno". La Argento ha anche raccontato la sua esperienza a Ballando con le stelle dove fu concorrente nel 2015 in coppia con il ballerino Maykel Fonts: Nel programma di Milly Carlucci Asia Argento e il suo maestro furono eliminati alla settima puntata e tutti ricordiamo ancora le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Per la prima voltaè stata ospite del programma di Francesca Fialdini nella puntata di oggi 26 settembre di Da noi a ruota libera. L'attrice ha ricordatondo un clamoroso e inedito retroscena. "Un grande regalo averla incontrata, ho ia pensarci e mi fa strano dire era pensando a lei. Fu una delle poche persone che quando usci l'affare di Harvey Weinstein mi telefonò e mi diede tutto il suo sostegno". Laha anche raccontato la sua esperienza a Ballando con le stelle dove fu concorrente nel 2015 in coppia con il ballerino Maykel Fonts: Nel programma di Milly Carluccie il suo maestro furono eliminati alla settima puntata e tutti ricordiamole ...

Advertising

WittyTV : ORA sul palco di #Amici21 un grandissimo ritorno: Deddy con la sua 'Giove', brividi, brividi e ancora brividi ?? - WARNERMUSICIT : #Deddy torna sul palco di @AmiciUfficiale per cantare per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo ‘Giove’, che… - airoldi_moira : @danielemagriano Ancora basta e linico che canta bene e mette i brividi oltre tutto poi e un diverso genere che non… - deddy_rosaa : RT @WittyTV: ORA sul palco di #Amici21 un grandissimo ritorno: Deddy con la sua 'Giove', brividi, brividi e ancora brividi ?? - LV26KS : @ennioterbo Apprezzo la fiducia. Vero che a Varese manca ancora Kell, però come livello di basket ho provato brividi. -