F1, Charles Leclerc: “Bravo Sainz, per me invece non vedo nulla di positivo” (Di domenica 26 settembre 2021) Charles Leclerc è andato vicinissimo all’obiettivo di portare a casa qualche punto dal GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Sochi, ma purtroppo la pioggia ha fatto capolino negli ultimi cinque giri e il pilota della Ferrari, che era scattato in penultima posizione, ha pagato dazio. Il monegasco non è infatti rientrato immediatamente ai box per montare le gomme da bagnato, l’acqua è caduta copiosa e la sua gara è stata letteralmente rovinata, tanto che ha concluso in quindicesima posizione. Charles Leclerc ha espresso tutta la sua delusione ai microfoni di Sky Sport F1 e ha spiegato perché non è rientrato subito ai box per effettuare la sostituzione degli pneumatici: “Non volevo mettere casini nello stesso giro con l’ingresso di Sainz, il giro dopo era troppo tardi ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021)è andato vicinissimo all’obiettivo di portare a casa qualche punto dal GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Sochi, ma purtroppo la pioggia ha fatto capolino negli ultimi cinque giri e il pilota della Ferrari, che era scattato in penultima posizione, ha pagato dazio. Il monegasco non è infatti rientrato immediatamente ai box per montare le gomme da bagnato, l’acqua è caduta copiosa e la sua gara è stata letteralmente rovinata, tanto che ha concluso in quindicesima posizione.ha espresso tutta la sua delusione ai microfoni di Sky Sport F1 e ha spiegato perché non è rientrato subito ai box per effettuare la sostituzione degli pneumatici: “Non volevo mettere casini nello stesso giro con l’ingresso di, il giro dopo era troppo tardi ...

