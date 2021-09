Exit poll Germania, testa a testa tra Spd e Cdu-Csu: 26% a 24% (Di domenica 26 settembre 2021) Al terzo posto i Verdi con 14,5%. Seguono i Liberali (Fdp) con il 12%, la destra populista di AfD 10%, e la sinistra radicale Linke al 5% Leggi su rainews (Di domenica 26 settembre 2021) Al terzo posto i Verdi con 14,5%. Seguono i Liberali (Fdp) con il 12%, la destra populista di AfD 10%, e la sinistra radicale Linke al 5%

Advertising

lorepregliasco : Si sta votando in Germania, alle 18 i primi exit poll. Nei sondaggi degli ultimi giorni la CDU ha recuperato qualco… - PaoloBorg : RT @il_cappellini: Exit poll, Spd in testa al voto tedesco con il 26%, Cdu al 24% ma il computo dei seggi potrebbe ribaltare le posizioni.… - zazoomblog : Germania elezioni exit poll: testa a testa Scholz-Laschet Spd e Cdu-Csu appaiati al 25% - #Germania #elezioni… - Siciliano741 : RT @ErmannoKilgore: Gli stati democratici votano! - ilmarcovilla : @lorepregliasco Credo che il voto per posta sarà cruciale. Questo è difficilmente individuabile dagli exit poll -

Ultime Notizie dalla rete : Exit poll Germania alle urne per il dopo Merkel. Exit poll ARD: parità Spd - Cdu/Csu al 25% Sessanta milioni di tedeschi alle urne, sostanziale battaglia tra il socialdemocratico e il segretario Cdu - Csu. Nell'appello della vigilia la cancelliera ha detto che il Paese si gioca il futuro. I ...

Germania elezioni, exit poll: testa a testa Scholz - Laschet, Spd e Cdu - Csu appaiati al 25% Elezioni in Germania , secondo i primi exit poll è testa a testa Scholz - Laschet : Spd avanti con il 26% dei voti, Cdu - Csu seconda al 24%. È quanto emerge dagli exit poll dell'emittente Zdf, che assegna ai Verdi il 14,5% e ai liberali ...

Germania, sugli exit poll delle 18 la variabile del voto postale Tiscali.it Exit poll in Germania: Spd-Cdu appaiati al 25% Stando ai primi exit poll diffusi dalla tv pubblica tedesca Ard, l’Spd di Olaf Scholz e l’Unione di Armin Laschet sono appaiati al 25%. I Verdi sono al 15%, i liberali all’11% come l’ultradestra di Af ...

Exit poll Germania, testa a testa Scholz-Laschet Stando ai primi exit poll diffusi dalla tv pubblica tedesca Ard, l'Spd di Olaf Scholz e l'Unione di Armin Laschet sono appaiati al 25%. I Verdi sono al 15%, i liberali all'11% come l'ultradestra di Af ...

Sessanta milioni di tedeschi alle urne, sostanziale battaglia tra il socialdemocratico e il segretario Cdu - Csu. Nell'appello della vigilia la cancelliera ha detto che il Paese si gioca il futuro. I ...Elezioni in Germania , secondo i primiè testa a testa Scholz - Laschet : Spd avanti con il 26% dei voti, Cdu - Csu seconda al 24%. È quanto emerge daglidell'emittente Zdf, che assegna ai Verdi il 14,5% e ai liberali ...Stando ai primi exit poll diffusi dalla tv pubblica tedesca Ard, l’Spd di Olaf Scholz e l’Unione di Armin Laschet sono appaiati al 25%. I Verdi sono al 15%, i liberali all’11% come l’ultradestra di Af ...Stando ai primi exit poll diffusi dalla tv pubblica tedesca Ard, l'Spd di Olaf Scholz e l'Unione di Armin Laschet sono appaiati al 25%. I Verdi sono al 15%, i liberali all'11% come l'ultradestra di Af ...