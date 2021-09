Empoli-Bologna, un match da tanti record: tutti i numeri (Di domenica 26 settembre 2021) Nove gol segnati dall’Empoli finora, record per il club toscano nei primi sei turni di Serie A. Solo nel 2002/03 (10) l’Empoli ha ottenuto piú punti dei 9 attuali nelle prime sei partite giocate nel massimo campionato. Era dal 2013/14 (anno della retrocessione) che il Bologna non incassava almeno 14 gol nelle prime sei partite di campionato (16 in quel caso). Unica altra volta che é successo agli emiliani dal 1959 ad oggi. Cinque legni colpiti per il Bologna finora, ben 3 solo nella gara odierna (nessuna squadra ne conta di piú, 5 anche la Roma). record di tiri (20) per il Bologna in un match di questo campionato. Solo Daniel Maldini é piú giovane di Samuele Ricci tra i marcatori italiani di questa Serie A. Andrea Pinamonti è l’unico giocatore nato ... Leggi su footdata (Di domenica 26 settembre 2021) Nove gol segnati dall’finora,per il club toscano nei primi sei turni di Serie A. Solo nel 2002/03 (10) l’ha ottenuto piú punti dei 9 attuali nelle prime sei partite giocate nel massimo campionato. Era dal 2013/14 (anno della retrocessione) che ilnon incassava almeno 14 gol nelle prime sei partite di campionato (16 in quel caso). Unica altra volta che é successo agli emiliani dal 1959 ad oggi. Cinque legni colpiti per ilfinora, ben 3 solo nella gara odierna (nessuna squadra ne conta di piú, 5 anche la Roma).di tiri (20) per ilin undi questo campionato. Solo Daniel Maldini é piú giovane di Samuele Ricci tra i marcatori italiani di questa Serie A. Andrea Pinamonti è l’unico giocatore nato ...

