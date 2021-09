Diretta Napoli - Cagliari 0 - 0 | Anguissa parte dal 1'

Advertising

sscnapoli : ??? #SampdoriaNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma. ?? #ForzaNapoliSempre - zazoomblog : Serie A Napoli-Cagliari in streaming: dove vedere la gara in diretta - #Serie #Napoli-Cagliari #streaming: - CalcioNapoli24 : - Dazheman : RT @repubblica: Diretta Napoli-Cagliari 0-0 [di Marco Gaetani] - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Napoli

1° TEMPO- Cagliari, le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All . Luciano ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Maradona' tra ildi Spalletti e il Cagliari di Mazzarri in tempo reale Esultanza© Getty ImagesIlospita il Cagliari nel posticipo domenicale della sesta giornata del campionato di Serie A. Per i partenopei di Spalletti è l'occasione di trovare altri tre punti e restare in testa alla ...Sesta giornata di Serie A, il Napoli affronterà il Cagliari al Maradona. Segui la diretta testuale di Mondonapoli.Chiusura di campagna elettorale senza big per Roberto Occhiuto, candidato presidente del centrodestra alle prossime Regionali. L'incontro con la sua città in una piazza gremita ...