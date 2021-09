Witsel Juve: bianconeri tornano alla carica per il belga. Affondo a gennaio (Di sabato 25 settembre 2021) Axel Witsel rimane un obiettivo sensibile per la Juve a centrocampo: possibile nuovo assalto a gennaio per il belga del Borussia Dortmund Alex Witsel è stato nel mirino della Juventus negli ultimi giorni del calciomercato estivo. Il profilo del nazionale belga, in forza al Borussia Dortmund, potrebbe però tornare d’attualità a gennaio come scrive Sport Mediaset. Witsel è un giocare che piace sempre tanto a Massimiliano Allegri, che lo avrebbe indicato come possibile rinforzo per la finestra invernale del mercato. Visto il contratto in scadenza a giugno, la dirigenza della Continassa potrebbe tornare sotto nelle prossime settimane per trovare un accordo con il Borussia in vista di gennaio. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Axelrimane un obiettivo sensibile per laa centrocampo: possibile nuovo assalto aper ildel Borussia Dortmund Alexè stato nel mirino dellantus negli ultimi giorni del calciomercato estivo. Il profilo del nazionale, in forza al Borussia Dortmund, potrebbe però tornare d’attualità acome scrive Sport Mediaset.è un giocare che piace sempre tanto a Massimiliano Allegri, che lo avrebbe indicato come possibile rinforzo per la finestra invernale del mercato. Visto il contratto in scadenza a giugno, la dirigenza della Continassa potrebbe tornare sotto nelle prossime settimane per trovare un accordo con il Borussia in vista di. L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

junews24com : Witsel Juve: Allegri torna alla carica per il belga. Affondo a gennaio - - TUTTOJUVE_COM : Sportmediaset - Witsel resta una pista percorribile per la Juve - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #Juventus #JuventusMilan ?? - JuventusUn : La #Juve ha tradito #Allegri | Ecco chi voleva al posto di Moise #Kean! LA VERITA'? - antidoto99 : Ma quanto fanno schifo #Bentancur e #McKennie? Dove sono finiti quelli che non lo volevano cedere per prendere… -

Ultime Notizie dalla rete : Witsel Juve Juventus, Zazzaroni: 'Allegri aveva chiesto Witsel, gli hanno preso Kean' Il giornalista Zazzaroni sulle decisioni di mercato della Juve Il giornalista sportivo ha parlato ... É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Mi riferisco ad Axel Witsel , utilizzato nel ...

Juventus, crisi con radice precisa - L'annuncio su Allegri Juventus, la crisi bianconera ha una radice precisa. Oggi l'annuncio sul mister bianconero e sulle richieste che aveva fatto. Juventus, il mister Massimiliano Allegri ha collezionato solo due punti in ...

Sportmediaset - Witsel resta una pista percorribile per la Juve Tutto Juve Witsel Juve: bianconeri tornano alla carica per il belga. Affondo a gennaio Axel Witsel rimane un obiettivo sensibile per la Juve a centrocampo: possibile nuovo assalto a gennaio per il belga del Borussia Dortmund Alex Witsel è stato nel mirino della Juventus negli ultimi ...

Witsel Juve: Allegri torna alla carica per il belga. Affondo a gennaio Axel Witsel rimane un obiettivo sensibile per la Juve a centrocampo: possibile nuovo assalto a gennaio per il belga del Borussia Dortmund Axel Witsel è stato nel mirino della Juventus negli ultimi gio ...

Il giornalista Zazzaroni sulle decisioni di mercato dellaIl giornalista sportivo ha parlato ... É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Mi riferisco ad Axel, utilizzato nel ...Juventus, la crisi bianconera ha una radice precisa. Oggi l'annuncio sul mister bianconero e sulle richieste che aveva fatto. Juventus, il mister Massimiliano Allegri ha collezionato solo due punti in ...Axel Witsel rimane un obiettivo sensibile per la Juve a centrocampo: possibile nuovo assalto a gennaio per il belga del Borussia Dortmund Alex Witsel è stato nel mirino della Juventus negli ultimi ...Axel Witsel rimane un obiettivo sensibile per la Juve a centrocampo: possibile nuovo assalto a gennaio per il belga del Borussia Dortmund Axel Witsel è stato nel mirino della Juventus negli ultimi gio ...