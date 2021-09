Vittoria sfumata per il Como contro il Benevento (Di sabato 25 settembre 2021) Tanto rammarico per il Como che porta a casa un punt o, ma non la Vittoria contro il Benevento, pareggiando 1 a 1. Gattuso a sorpresa lascia fuori H'Maidat e Ioannou e fa partire Arrigoni e Cagnano. I ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 25 settembre 2021) Tanto rammarico per ilche porta a casa un punt o, ma non lail, pareggiando 1 a 1. Gattuso a sorpresa lascia fuori H'Maidat e Ioannou e fa partire Arrigoni e Cagnano. I ...

Advertising

Giorno_Como : Vittoria sfumata per il Como contro il Benevento - whoisnnic : questa cosa che ci deve essere sempre qualcuno a rompere i coglioni sui nostri risultati DEVE FINIRE. e Monaco la m… - davidelgaudio : RT @DanieleLenz96: Che gara, che bagarre! Grande Andrew, peccato per la vittoria sfumata ma in campionato siamo lì! Sarà per la prossima!… - GiovanniMeneguz : RT @DanieleLenz96: Che gara, che bagarre! Grande Andrew, peccato per la vittoria sfumata ma in campionato siamo lì! Sarà per la prossima!… - DanieleLenz96 : Che gara, che bagarre! Grande Andrew, peccato per la vittoria sfumata ma in campionato siamo lì! Sarà per la pross… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria sfumata Vittoria sfumata per il Como contro il Benevento Tanto rammarico per il Como che porta a casa un punt o, ma non la vittoria contro il Benevento, pareggiando 1 a 1. Gattuso a sorpresa lascia fuori H'Maidat e Ioannou e fa partire Arrigoni e Cagnano. I campani hanno giocato in 10 per 72 minuti, per l'espulsione di ...

Nel cielo azzurro spunta l'arcobaleno: Elisa Balsamo! ... da Chantal Blaak all'israeliana Omer Shapira (contrata da Vittoria Guazzini), ma il ritmo generale ... Ma anche in questo caso l'azione è sfumata, e con questa situazione fibrillante si è rientrati in ...

Vittoria sfumata per il Como contro il Benevento IL GIORNO Mercedes: gli errori di Hamilton complicano i piani iridati La squadra di Brackley doveva monopolizzare la prima fila nel GP della Russia per sfruttare la partenza di Verstappen in ultima fila. E, invece, Lewis scatterà quarto e Bottas settimo. L'inglese sbatt ...

Nel cielo azzurro spunta l’arcobaleno: Elisa Balsamo! Un’Italia sensazionale mette la sua capitana nelle condizioni di vincere il Mondiale di Leuven, e lei non tradisce. Marianne Vos si arrende alle azzurre per la quinta volta in carriera, Niewiadoma sul ...

Tanto rammarico per il Como che porta a casa un punt o, ma non lacontro il Benevento, pareggiando 1 a 1. Gattuso a sorpresa lascia fuori H'Maidat e Ioannou e fa partire Arrigoni e Cagnano. I campani hanno giocato in 10 per 72 minuti, per l'espulsione di ...... da Chantal Blaak all'israeliana Omer Shapira (contrata daGuazzini), ma il ritmo generale ... Ma anche in questo caso l'azione è, e con questa situazione fibrillante si è rientrati in ...La squadra di Brackley doveva monopolizzare la prima fila nel GP della Russia per sfruttare la partenza di Verstappen in ultima fila. E, invece, Lewis scatterà quarto e Bottas settimo. L'inglese sbatt ...Un’Italia sensazionale mette la sua capitana nelle condizioni di vincere il Mondiale di Leuven, e lei non tradisce. Marianne Vos si arrende alle azzurre per la quinta volta in carriera, Niewiadoma sul ...