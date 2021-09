Vikings: Valhalla, il trailer della serie sequel prodotta per Netflix (Di sabato 25 settembre 2021) Netflix ha condiviso il primo trailer di Vikings: Valhalla, la serie sequel ideata da Michael Hirst in arrivo nel 2022 in streaming. Vikings: Valhalla è il progetto sequel della serie creata da Michael Hirst e Netflix ha ora condiviso il trailer che regala le prime sequenze dell'atteso progetto che debutterà nel 2022. Nel video si assiste all'arrivo di Leif e a molte scene d'azione e combattimenti. Vikings: Valhalla è stata creata da Jeb Stuart, Michael Hirst sarà produttore esecutivo. Gli eventi saranno ambientati 100 anni dopo le vicende di Vikings, quindi i personaggi che tutti i fan conoscono saranno morti da tempo, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021)ha condiviso il primodi, laideata da Michael Hirst in arrivo nel 2022 in streaming.è il progettocreata da Michael Hirst eha ora condiviso ilche regala le prime sequenze dell'atteso progetto che debutterà nel 2022. Nel video si assiste all'arrivo di Leif e a molte scene d'azione e combattimenti.è stata creata da Jeb Stuart, Michael Hirst sarà produttore esecutivo. Gli eventi saranno ambientati 100 anni dopo le vicende di, quindi i personaggi che tutti i fan conoscono saranno morti da tempo, ...

