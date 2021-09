Un Posto al Sole, spoiler: la verità in un video? (Di sabato 25 settembre 2021) Un Posto al Sole anticipazioni con le nuove puntate che metteranno luce su quanto accaduto a Susanna, grazie al lavoro di Niko e Franco. Mauro è indagato per aggressione? Gli spoiler Un Posto al Sole aggiungono dei tasselli alle situazioni annose che i nostri protagonisti stanno vivendo. Le puntate vanno sempre in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre alle ore 20.40. Quello che vedremo prossimamente sarà il proseguo delle indagini per capire cosa sia successo alla povera Susanna. Niko è convinto che l'aggressore sia Mauro l'infermiere e sta facendo di tutto per convincere anche la polizia: quell'uomo ha una relazione con Adele e la figlia non ha mai sopportato la sua presenza in casa. Ci sono novità anche per gli altri protagonisti della soap, infatti Serena è sconvolta dal comportamento del marito. ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 settembre 2021) Unalanticipazioni con le nuove puntate che metteranno luce su quanto accaduto a Susanna, grazie al lavoro di Niko e Franco. Mauro è indagato per aggressione? GliUnalaggiungono dei tasselli alle situazioni annose che i nostri protagonisti stanno vivendo. Le puntate vanno sempre in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre alle ore 20.40. Quello che vedremo prossimamente sarà il proseguo delle indagini per capire cosa sia successo alla povera Susanna. Niko è convinto che l'aggressore sia Mauro l'infermiere e sta facendo di tutto per convincere anche la polizia: quell'uomo ha una relazione con Adele e la figlia non ha mai sopportato la sua presenza in casa. Ci sono novità anche per gli altri protagonisti della soap, infatti Serena è sconvolta dal comportamento del marito. ...

Advertising

pmcarpentieri : Leggo commenti allucinati su alcuni post…Ma davvero dite che non è sano puntare il termometro ai bambini sulla fron… - nicolasavoia : #AscoltiTv soap 24/09 ??#twittamiBeautiful 2.389.000 17,97% ?? Vola #UnaVita 2.529.000 19,95% ??… - antonellaa262 : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all’8 ottobre. Fabrizio, sempre più in depressione per la sua vita, cerca il… - Goldrake1810 : RT @LittlePuskas: @NonSoloJuve Se anche un giornalista come Mentana, di solito equilibrato, di sicuro lontano dallo stereotipo dell'ossessi… - Jessthesohodoll : Ho un idea per Imola. Teniamo il Paul Richard e mettiamo Imola al posto di Sochi. - il Weekend prima sono a Monza.… -