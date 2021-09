Tu Si Que Vales 2021: Stefano Losito (video e gallery) (Di sabato 25 settembre 2021) La seconda puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 25 settembre 2021, ci ha mostrato anche l’esibizione di Stefano Losito, trasformista di Roma che ha proposto Prince e Rambo. Un signore molto educato, che però ha divertito la giuria senza sorprenderla. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Stefano Losito nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera. video Stefano Losito a Tu sì que Vales 2021 ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 25 settembre 2021) La seconda puntata di Tu Si Quedi stasera, 25 settembre, ci ha mostrato anche l’esibizione di, trasformista di Roma che ha proposto Prince e Rambo. Un signore molto educato, che però ha divertito la giuria senza sorprenderla. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera.a Tu sì que...

Advertising

fattoquotidiano : Giulia Stabile da Amici a Tu Si Que Vales intervistata da Claudia Rossi e Andrea Conti - MediasetPlay : Siete pronti a passare un sabato sera in compagnia? ?? Vi aspettiamo oggi, in prima serata su #Canale5 e in streamin… - fvoolsgvld : basta la smetto di twittare a raffica, vedo tu si que vales zitta e buona - unjversxle : tu si que vales senza la chimica di maria e sabrina sarebbe proprio noioso #tusiquevales - truthfullyjs : RT @itseemslikeit__: c'è chi guarda tu si que vales per loro due e chi mente #deferilli #tusiquevales -