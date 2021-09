Torino, problema fisico per Pjaca: non ci sarà contro il Venezia (Di sabato 25 settembre 2021) Tegola per il Torino e Ivan Juric che per la prossima partita di campionato contro il Venezia, in programma lunedì 27 settembre, dovrà far a meno di uno dei più in forma di questo periodo, ovvero Marko Pjaca. Il croato per un affaticamento muscolare dovrà saltare il match. Nel tandem dietro Sanabria al suo posto ci sarà Brekalo, che farà coppia con Linetty. Da valutare le sue condizioni in vista del derby del 2 ottobre. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Tegola per ile Ivan Juric che per la prossima partita di campionatoil, in programma lunedì 27 settembre, dovrà far a meno di uno dei più in forma di questo periodo, ovvero Marko. Il croato per un affaticamento muscolare dovrà saltare il match. Nel tandem dietro Sanabria al suo posto ciBrekalo, che farà coppia con Linetty. Da valutare le sue condizioni in vista del derby del 2 ottobre. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

