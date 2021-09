Superbike | GP Spagna 2021 | Toprak Razgatlioglu conquista la Superpole Quinto Rinaldi e sesto Locatelli

Leggi su oasport

(Di sabato 25 settembre 2021) Grazie ad uno straordinario ultimo settorelanel Gran Premio di. Il leader del Mondialeha firmato il miglior tempo proprio nei minuti finali, con un unico giro a disposizione, fermando il cronometro sull’1’38”512. Fondamentale per il turco è stata anche la scia offerta da Andrea, che ha trainato il compagno di squadra per tutto il giro e permettendogli di guadagnare oltre due decimi su tutti gli avversari nel quarto intermedio. Proprio questo tratto del circuito di Jerez ha fatto la differenza per il turco, che si è messo alle spalle per soli 27 centesimi la Kawasaki di Alex Lowes. In terza posizione Jonathan Rea, che ha accusato un ritardo di poco più di un decimo (+0.102) dal rivale per il ...