Superbike | GP Spagna 2021 | grave incidente in gara 1 e programma cancellato

Il Gran Premio di Spagna 2021 di Superbike è stato momentaneamente congelato, dopo una breve consultazione dei responsabili, a causa di un grave incidente in gara 1. Dean Berta Vinales è stato sfortunatamente protagonista in negativo di una rovinosa caduta presso la curva 2; danni sia al pilota menzionato che a Daniel Moegda, Harry Khouri e Alejandro Carrion. Supersport 300 sospeso per dovere quantomeno morale e per rispetto dei piloti coinvolti, così come per tutelarne la salute. Non è stato chiarito, attualmente, lo stato di forma dei piloti in questione, sebbene la decisione inerente alla tappa di Jerez de la Frontera appaia eloquente. Seguiranno aggiornamenti sull'evoluzione del programma del GP iberico, annullato in questo stato di cose.

