Spezia-Milan 1-2: Diaz porta i tre punti ai rossoneri (Di sabato 25 settembre 2021) Spezia-Milan 1-2, questo il risultato al termine della gara. Il Milan vince ancora e si porta momentaneamente al primo posto a quota 16 punti. Partita difficile quella giocata al “Picco” decisa dalla rete di Brahim Diaz. Spezia-Milan 1-2: cosa è successo? Dopo una prima frazione priva di emozioni, il Milan sblocca il risultato con il primo gol in Serie A di Daniel Maldini al minuto 48. rossoneri che decidono di controllare il risultato senza affondare. Lo Spezia però resta in partita e trova il meritato pareggio con la rete di Verde. L’ala italiana si isola in area di rigore e con il mancino calcia verso la porta di Maignan. Decisiva la deviazione di Tonali che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 settembre 2021)1-2, questo il risultato al termine della gara. Ilvince ancora e simomentaneamente al primo posto a quota 16. Partita difficile quella giocata al “Picco” decisa dalla rete di Brahim1-2: cosa è successo? Dopo una prima frazione priva di emozioni, ilsblocca il risultato con il primo gol in Serie A di Daniel Maldini al minuto 48.che decidono di controllare il risultato senza affondare. Loperò resta in partita e trova il meritato pareggio con la rete di Verde. L’ala italiana si isola in area di rigore e con il mancino calcia verso ladi Maignan. Decisiva la deviazione di Tonali che ...

Advertising

AntoVitiello : Tre punti pesantissimi per il #Milan a La Spezia. Decide ancora lui, un grande #BrahimDiaz, sempre più importante p… - ManuBaio : #Milan contro lo #Spezia rilancio per @_OlivierGiroud_ dal primo minuto. A sorpresa anche Daniel #Maldini @acmilan @SkySport @acspezia - Gazzetta_it : Milan, Kessie-Bennacer con lo Spezia. E c'è una chance per Maldini - AndrewTactics : Oltre che Inter e Napoli, i rossoneri, per me, sono ampiamente favoriti. Hanno talento, gioco, carisma, un gruppo c… - MilanUpdate2 : Serie A. Giornata 6 Spezia 1-2 AC Milan ??: Verde 80'. Daniel Maldini 48', Brahim Diaz 86' #SpeziaMilan #SerieA -