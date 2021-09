Salvini “La Lega è unita e ottiene risultati”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La separazione nellac’è solo nelle vostre teste. C’è una solache al governo, nessuna separazione. Grazie allaquesta settimana abbiamo ottenuto il no di Draghi a nuove tasse, 3 miliardi per tagliare le bollette, abbiamo ottenuto l’impegno a non aumentare l’Imu”. Così il segretario federale dellaMatteopartecipando all’evento a chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, in largo Ambrogio Brambilla a Tor Bella Monaca. “Piaccia o non piaccia, c’è unache è dentro il governo per stoppare la voglia di nuove tasse che ha la sinistra”, ha aggiunto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.