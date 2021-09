Pnrr, a che punto sono i progetti per la ripresa? La classifica dei ministeri (Di sabato 25 settembre 2021) Gli obiettivi da raggiungere e il lavoro dei dicasteri della Transizione ecologica, dello Sviluppo e delle Pari Opportunità. Draghi si prepara a fare il punto Leggi su corriere (Di sabato 25 settembre 2021) Gli obiettivi da raggiungere e il lavoro dei dicasteri della Transizione ecologica, dello Sviluppo e delle Pari Opportunità. Draghi si prepara a fare il

Advertising

Confindustria : #Campagnavaccinale, #PNRR, obbligo del green pass: azioni del Governo Draghi che in pochi mesi hanno trasmesso al P… - Confindustria : Per le PMI esiste un problema di rafforzamento patrimoniale. Senza capitali non si ristruttura, non si aggiornano p… - LiaQuartapelle : L’Italia non è un paese per genitori che lavorano. Nel 2020 42mila neo genitori hanno dato le dimissioni dal post… - obisettantadue : RT @itsmeback_: Vedere Rizzo che straccia il PNRR in faccia a Letta non ha prezzo, mentre gli ricorda che nel piano, la sanità viene persin… - Assia62A : Ma quando parlano del #PNRR non sembra anche a voi che stiano facendo una #pernacchia ?? #BuongiornoATutti -