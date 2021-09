No - Vax muore per il Covid | negeva l' esistenza del virus e rifiutava mascherine e green pass

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, No vax muore nel Pavese: aveva cercato di curarsi in casa #pavia - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Lei riposi in pace, voi vaccinatevi. - Corriere : Attivista no vax madre di 4 figlie muore di Covid a 40 anni. Si definiva «libera pensat... - CaressaGiovanni : #novax muore per il #COVID19: negava l'esistenza del #virus e rifiutava #mascherine e #greenpass - palma_raffaella : RT @AlanPanassiti: -

Ultime Notizie dalla rete : Vax muore

La Stampa

Un autotrasportatore di 56 anni, residente a Codevilla (Pavia) in Oltrepo' Pavese e conosciuto per le sue posizioni no, è morto a causa del Covid - 19. Dopo il tampone positivo, agli inizi di ...Un autotrasportatore di 56 anni, residente a Codevilla (Pavia) in Oltrepò Pavese e conosciuto per le sue posizioni no, è morto a causa del Covid - 19. Dopo il tampone positivo, agli inizi di settembre, ha provato a curarsi a casa, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate ed è stato portato in ospedale ...Si rifiutava anche di ammettere l’esistenza del virus e non si era vaccinato, non usava la mascherina e sui social seguiva gruppi negazionisti. Quando le sue condizioni si sono aggravate è andato in o ...Un autotrasportatore di 56 anni, residente a Codevilla (Pavia) in Oltrepò Pavese e conosciuto per le sue posizioni no vax, è morto a causa del Covid-19. (ANSA) ...