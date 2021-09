Matteo Salvini, caos sui social dopo l’addio di Luca Morisi: scoppia la polemica per un video di atti osceni (Di sabato 25 settembre 2021) La Lega e Matteo Salvini sembrano subire i primi contraccolpi dell’addio di Luca Morisi, ritenuto il demiurgo dietro alla ribalta ottenuta negli ultimi 9 anni. Il creatore della “Bestia” ha lasciato l’incarico da direttore della comunicazione web e poche ore dopo è arrivato il primo scivolone: sugli account di Salvini è comparso il video di un uomo che si masturba in un parco. Enormi le polemiche suscitate. Salvini, polemica per il video di un uomo che si masturba nin un parco a Milano L’ennesima riprova che qualcosa nella Lega si è rotto è arrivata nelle ultime ore dal terreno sul quale si è costruito il successo del “Capitano” Matteo Salvini: i ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 25 settembre 2021) La Lega esembrano subire i primi contraccolpi deldi, ritenuto il demiurgo dietro alla ribalta ottenuta negli ultimi 9 anni. Il creatore della “Bestia” ha lasciato l’incarico da direttore della comunicazione web e poche oreè arrivato il primo scivolone: sugli account diè comparso ildi un uomo che si masturba in un parco. Enormi le polemiche suscitate.per ildi un uomo che si masturba nin un parco a Milano L’ennesima riprova che qualcosa nella Lega si è rotto è arrivata nelle ultime ore dal terreno sul quale si è costruito il successo del “Capitano”: i ...

fanpage : Un'accoglienza inaspettata per Matteo Salvini. Fischiato e contestato dai suoi stessi sostenitori al grido di 'Buff… - fattoquotidiano : Di vittime, politicamente, ne hanno già mietute due. Entrambe eccellenti. Prima Claudio Durigon e adesso Luca Moris… - Hideki_Naganuma : Matteo Salvini è solo un bugiardo. ???? Inutile litigare con lui. - LPincia : RT @fulgur_semper: Dimostra di essere una persona meschina con poca memoria. Va bene solo per le sue bimbe. Per niente affidabile. https://… - FabryWrath : RT @francesco088661: Chi attacca Matteo Salvini regala Palazzo Chigi a Enrico Letta -