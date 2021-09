Le piccole | grandi storie di moda | quella volta che quasi scattò una rissa alla sfilata di Zac Posen

Leggi su vanityfair

(Di sabato 25 settembre 2021) In questo momento dell’anno, dedicato alle settimane della moda, tutti i riflettori sono puntati sulle passerelle e sulle celebrità in front row, ovvero sul lato più patinato e glamour del fashion system. Tuttavia, spesso dimentichiamo cosa accade nei backstage, tra imprevisti catastrofici e valanghe di stress da gestire. Così grandi, da portare persino… alla violenza fisica. La nostra storia di oggi ricorda proprio uno dei rari – per quanto si sappia, ovviamente – momenti in cui si è arrivati ben oltre gli insulti vocali, in occasione di una sfilata di Zac Posen: si tratta dello show per la collezione Primavera/Estate 2013 a New York, dove, nonostante l’atmosfera elegante e signorile che permeava il tutto, un alterco fisico ha infuso un tocco di pepe all’evento. https://www.youtube.com/watch?v=fYwURJs0Sf0