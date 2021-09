Inzaghi | “Avremmo meritato qualcosa in più Atalanta avversario di assoluto valore”

(Di sabato 25 settembre 2021) Simoneintercettato da DAZN ha parlato della prestazione della sua squadra contro l’: “Rimane l’amaro in bocca,in più senza nulla togliere all’. Andiamo avanti, ci siamo disuniti dopo il rigore sbagliato ma nei primi venti minuti del primo tempo e nella ripresa si è vista un’ottima Inter. Per un allenatore vedere i primi tre subentri è bello, ci hanno aiutato, hanno rialzato la squadra. Il secondo tempo è stato fatto ad altissimi livelli. I primi venti minuti sono stati molto importanti, poi è salita di tono l’che è undi”. Sulla decisione di assegnare il rigore a Dimarco: “La decisione è stata mia, avevo Dimarco e Perisic ed in quel ...

Advertising

Inter : ??? | MISTER Le parole del tecnico nerazzurro dopo #InterAtalanta: 'I ragazzi hanno dato tutto, avremmo meritato di… - Dome689 : RT @Inter: ??? | MISTER Le parole del tecnico nerazzurro dopo #InterAtalanta: 'I ragazzi hanno dato tutto, avremmo meritato di più'?? https:… - menendezES9 : RT @Inter: ??? | MISTER Le parole del tecnico nerazzurro dopo #InterAtalanta: 'I ragazzi hanno dato tutto, avremmo meritato di più'?? https:… - interclubpavia : ??? | MISTER Le parole del tecnico nerazzurro dopo #InterAtalanta: 'I ragazzi hanno dato tutto, avremmo meritato di… - DilectisG : RT @cmdotcom: #Inter , Inzaghi: 'Amaro in bocca, avremmo meritato di più. Rigore a Dimarco? Ho deciso io. Barella...' -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Avremmo

Forsemeritato qualcosa di più, senza nulla togliere all'Atalanta. Il rigore sbagliato da ... Lo ha detto Simone, tecnico dell'Inter, dopo il pareggio per 2 - 2 contro l'Atalanta. L'......meritato qualcosa in più, senza togliere niente all'Atalanta" . Inizia così l'analisi del 2 - 2 dell'Inter contro l'Atalanta, soddisfatto della prestazione ma amareggiato per il ...Le parole di Federico Dimarco, calciatore dell'Inter, al termine della partita dei nerazzurri di Inzaghi contro l'Atalanta di Gasperini. L'esterno, purtroppo, si è reso protagonista per aver sbagliato ...Inter-Atalanta è finita 2-2, è stata una partita meravigliosa con un finale di partita emozionante. Il VAR ha annullato un gol dell’atalantino Piccoli, mentre Dimarco ha fallito un calcio di rigore. S ...