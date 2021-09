In Germania nasce Karl-Heinz Rummenigge – 25 settembre 1955 – VIDEO (Di sabato 25 settembre 2021) Il 25 settembre 1955 in Germania nasce il leggendario attaccante Karl-Heinz Rummenigge, ora dirigente del Bayern Monaco Il 25 settembre 1955, a Lippstadt, nasce Karl-Heinz Rummenigge, campione d’Europa nel 1980 e vice-campione del mondo nel 1982 e nel 1986 la Germania Ovest. Soprannominato Kalle, l’attaccante tedesco ha legato il suo nome a quello del Bayern Monaco, nel quale ha militato dal 1974 al 1984 e del quale oggi è dirigente. Con la maglia dei bavaresi ha collezionato 422 presenze e 217 reti, vincendo due campionati, due Coppe nazionali, due Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Nel 1984 viene acquistato dall’Inter, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Il 25inil leggendario attaccante, ora dirigente del Bayern Monaco Il 25, a Lippstadt,, campione d’Europa nel 1980 e vice-campione del mondo nel 1982 e nel 1986 laOvest. Soprannominato Kalle, l’attaccante tedesco ha legato il suo nome a quello del Bayern Monaco, nel quale ha militato dal 1974 al 1984 e del quale oggi è dirigente. Con la maglia dei bavaresi ha collezionato 422 presenze e 217 reti, vincendo due campionati, due Coppe nazionali, due Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Nel 1984 viene acquistato dall’Inter, ...

