Imprese | Barletta | “Serve che Stato dialoghi con imprenditori”

(Di sabato 25 settembre 2021) Il Ceo di Alchimia Spa e Arsenale Spa intervia margine dell’Italian Export Forum di Marsala: “Dobbiamo creare quelle opportunità che non sono solo per la parteale ma per la comunità intera”. mra/gtr su Il Corriere della Città.

... sia in termini di indebolimento delle(attraverso usura, furti di mezzi agricoli e i ... Indicativa in tema è l'interdittiva antimafia emessa, nel semestre, dal Prefetto di- Andria - ...... in grado di assicurare a cittadini eaccesso al web con prestazioni inedite ed ... La realizzazione di questa infrastruttura candida, una città del Sud, a diventare una realtà sempre ...Il Ceo di Alchimia Spa e Arsenale Spa intervistato a margine dell’Italian Export Forum di Marsala: “Dobbiamo creare quelle opportunità che non sono solo per la parte imprenditoriale ma per la comunità ...Sono 14 le aziende premiate nella seconda tappa di “Imprese Vincenti 2021”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, giunto quest’anno alla terza e ...